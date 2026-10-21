Психолог Скрипачева назвала многозадачность причиной выгорания

Многозадачность не ускоряет работу, а снижает ее качество из-за постоянных переключений. Об этом сообщает RT.

По словам специалиста, мозг обрабатывает информацию последовательно, а не параллельно. При переключении часть ресурсов остается привязанной к предыдущей задаче, а полное переключение занимает около 15 минут. В итоге эффективность новой деятельности падает. Частые переключения перегружают область мозга, отвечающую за планирование и контроль импульсов, что ведет к усталости и ошибкам.

Скрипачева добавила: уведомления и сообщения дают микродозу дофамина и формируют зависимость. Постоянные переключения активируют стресс, что приводит к хроническому стрессу и выгоранию. А еще они снижают креативность, ведь для творчества нужна тишина. Для здоровой смены деятельности психолог советует чередовать умственную работу с физической, ставить реальные дедлайны, планировать, ограничивать гаджеты и расставлять приоритеты. Так что если хотите быть продуктивнее, не пытайтесь делать все сразу.

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