В Роспотребнадзоре напомнили, что сон и витамины помогут избежать простуды

В Роспотребнадзоре сообщили, что для профилактики респираторных заболеваний важно соблюдать режим сна, поддерживать физическую активность и придерживаться сбалансированного питания. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, передают РИА Новости .

По данным специалистов, ежегодно в осенне-зимний период фиксируется рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Эти болезни поражают дыхательные пути и чаще всего вызываются вирусами, реже — бактериями или грибками.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что значительную роль в профилактике играет употребление продуктов, богатых витамином С, а также достаточный уровень отдыха и регулярное пребывание на свежем воздухе.

В ведомстве напомнили, что своевременная вакцинация, соблюдение личной гигиены и укрепление иммунной системы помогают снизить риск заражения и распространения инфекций в период сезонных простуд.

Ранее в Минздраве предупредили о скором росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.