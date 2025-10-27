В Роспотребнадзоре напомнили, что сон и витамины помогут избежать простуды
Роспотребнадзор: сон и витамины помогут избежать простуды в разгар сезона
Фото: [Фото: istockphoto.com/pocketlight]
В Роспотребнадзоре сообщили, что для профилактики респираторных заболеваний важно соблюдать режим сна, поддерживать физическую активность и придерживаться сбалансированного питания. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, передают РИА Новости.
По данным специалистов, ежегодно в осенне-зимний период фиксируется рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Эти болезни поражают дыхательные пути и чаще всего вызываются вирусами, реже — бактериями или грибками.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что значительную роль в профилактике играет употребление продуктов, богатых витамином С, а также достаточный уровень отдыха и регулярное пребывание на свежем воздухе.
В ведомстве напомнили, что своевременная вакцинация, соблюдение личной гигиены и укрепление иммунной системы помогают снизить риск заражения и распространения инфекций в период сезонных простуд.
Ранее в Минздраве предупредили о скором росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.