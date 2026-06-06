Apple готовит обновленный MacBook Ultra, который, по данным инсайдеров, может выйти в 2027 году и получить сразу несколько технологических новшеств — от OLED-дисплея до мобильной связи, пишет Газета.ру.

Новый этап развития линейки MacBook

Компания Apple готовит масштабное обновление профессиональных ноутбуков. По данным инсайдеров, устройство под названием MacBook Ultra может стать следующим крупным шагом в развитии линейки и выйти ориентировочно в начале 2027 года.

OLED-дисплей и сенсорное управление

Одним из ключевых изменений станет переход на OLED-экран. Такая технология обеспечит более глубокий черный цвет, высокую контрастность и улучшенное качество изображения по сравнению с текущими mini-LED панелями.

Также рассматривается внедрение сенсорного управления, которое позволит взаимодействовать с ноутбуком не только через трекпад и клавиатуру, но и напрямую с экраном.

Новый дизайн и Dynamic Island

По предварительным данным, MacBook Ultra может получить более тонкий корпус. Вместо классического выреза под камеру планируется использование Dynamic Island, знакомого по смартфонам Apple.

Производительность и новые процессоры

Ожидается переход на чипы M6 Pro и M6 Max, созданные по 2-нм техпроцессу TSMC. Это должно значительно повысить производительность и энергоэффективность устройства.

Поддержка 5G и LTE

Еще одним нововведением может стать встроенная поддержка сотовой связи. Благодаря модемам Apple пользователи смогут подключаться к интернету через сети 5G и LTE без необходимости использовать смартфон.

Возможный перенос релиза

По информации источников, запуск MacBook Ultra может быть сдвинут с конца 2026 года на начало 2027-го. Причиной называют дефицит микросхем памяти и ограничения поставок компонентов.