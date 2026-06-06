Куда поедут россияне после ужесточения визового режима в ЕС? Мнение эксперта РСТ

После заявлений Еврокомиссии о планах ужесточить выдачу шенгенских виз гражданам России, эксперты прогнозируют перераспределение туристического потока. Инициатива будет представлена в 2027 году.

Поводом для ужесточения правил для граждан РФ стало возмущение ряда стран Европейского союза (ЕС) тем, что такие государства, как Франция, Италия и Испания, продолжают принимать российских туристов, несмотря на политическую напряженность.

Тем не менее россияне уже сейчас активно выбирают другие направления, в основном, с безвизовым или упрощенным въездом. В комментарии интернет-изданию «Абзац» эксперт РСТ, стратегический аналитик туристического сервиса Михаил Абасов отметил, что к таким странам относятся Китай, Египет, Турция, Япония, Вьетнам, а также государства Центральной Азии — Армения, Грузия, Узбекистан и другие.

По словам Абасова, особенно выгодное положение у Египта и Турции: у них развитая инфраструктура, способная принять несколько сотен тысяч туристов, и низкий уровень рисков для путешественников.

Эксперт также отметил, что в последние годы наблюдается устойчивый прирост российского турпотока в Китай, Японию и Вьетнам. По его мнению, эта тенденция усилится, если Европа действительно ограничит выдачу виз.

Ранее сообщалось, что Абхазия стала самым выгодным направлением для летнего отдыха у россиян.