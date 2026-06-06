Отечественная разработка: в России создали первый лазерный комплекс LFI-26 для анализа безопасности микроэлектроники

В России создали первый отечественный лазерный комплекс для исследований безопасности микроэлектроники, сообщила «Газета.Ru». Устройство получило название LFI-26, что расшифровывается как Laser Fault Injection — лазерная инъекция неисправностей.

Ранее российские компании покупали аналогичное оборудование у зарубежных производителей, таких как французская ALPhANOV и нидерландская Riscure. После их ухода с российского рынка возникла необходимость в собственной разработке.

Новый комплекс предназначен для анализа и проверки защищенности микросхем. Он адаптируется под различные исследовательские задачи. С его помощью можно оценивать безопасность чипов, которые используются в банкоматах, банковских картах, криптокошельках, смартфонах, устройствах интернета вещей, автомобильных системах управления и даже спутниках. Без такого оборудования невозможно полноценно исследовать безопасность зарубежных чипов и подтверждать надежность отечественной элементной базы.

Как работает LFI-26? Комплекс вносит контролируемые сбои в работу микросхем с точностью до микросекунд. Лазерный луч на короткое время «ослепляет» отдельные элементы чипа, заставляя его работать неправильно. Это позволяет выявить уязвимости, получить контроль над устройством и проанализировать, насколько хорошо защищены данные.

Результаты таких испытаний используются для разработки более эффективных механизмов защиты. Разработка велась с учетом современных угроз и требований к кибербезопасности.

Специалисты отмечают, что LFI-26 не уступает западным аналогам, а по некоторым параметрам даже превосходит их. Теперь российские компании смогут проводить полный цикл тестирования микроэлектроники внутри страны, не завися от импорта.

Ранее сообщалось, что студенты МФТИ создали цифровую сиделку для больных Альцгеймером.