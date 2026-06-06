19-летняя Мирра Андреева сенсационно выиграла «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу на Открытом чемпионате Франции — турнире «Ролан Гаррос», сообщает «Газета.Ru». В финале она встретилась с польской спортсменкой Майей Хвалиньской. Отмечается, что встреча продлилась всего 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

За эту победу Андреева заработала €2,8 млн — около 240 млн рублей. Ее соперница, вышедшая в финал, получила €1,4 млн евро.

По ходу матча российская теннисистка выглядела увереннее. Она выиграла 25 мячей и сделала один эйс. Хвалиньска — 10 виннеров и ни одной подачи навылет. Обе спортсменки допустили по две двойных ошибки. При этом Андреева реализовала 7 брейк-пойнтов из 12, а полячка — только 3 из 8.

Стоит отметить, что финальный матч посетил голливудский актер Брэд Питт, который следил за игрой вместе с Андреевой.

Для Мирры это первый выигранный турнир Большого шлема в одиночном разряде. Она выходила в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2024 году, а также дважды играла в парных финалах турниров Большого шлема в 2025 году.

Всего на счету россиянки шесть побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), четыре из которых — в одиночном разряде. Кроме того, на Олимпийских играх 2024 года вместе с Дианой Шнайдер Андреева завоевала серебряные медали в парном разряде.

Ранее сообщалось, что подмосковный теннисист Тимофей Дерепаско стал лучшим на турнире М15 в Габоронеж.