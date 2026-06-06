Абхазия против Сочи: почему туристы выбирают соседнюю республику?

Летом Абхазия стала одним из самых выгодных направлений для отдыха, пишет интернет-портал «Новая Кубань». Спрос на поездки в республику вырос, но цены остались заметно ниже, чем на других черноморских курортах.

Отмечается, что туристы выбирают Абхазию как способ провести отпуск без лишних трат, получая при этом море, солнце и возможность насладиться природой.

Главная экономия начинается с жилья. Вместо дорогих отелей путешественники все чаще останавливаются в гостевых домах, апартаментах и небольших гостиницах без звезд. Чем проще формат и чем дальше жилье находится от границы и центральных курортов, тем ниже цена.

Многие туристы также экономят на транспорте. Они добираются до места на общественном транспорте или недорогом такси, а на месте пересаживаются на маршрутки.

Экскурсии тоже можно сделать дешевле: вместо готовых туров от туроператора туристы планируют поездки самостоятельно — так выходит значительно выгоднее. Питание в Абхазии тоже не бьет по карману. В республике много небольших кафе с недорогими блюдами. Туристы выбирают простую местную кухню.

В итоге Абхазия привлекает не только низкими ценами на проживание, но и общим ощущением доступного отдыха. Каждый турист может выбрать либо максимально бюджетный вариант, либо более комфортный, но все равно уложиться в сумму, которая на других курортах оказалась бы существенно выше.

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