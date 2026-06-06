Подмосковье подписало 42 соглашения на 95 млрд рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В этом году Подмосковье подписало 42 соглашения на общую сумму почти 95 млрд рублей.

Как отметил глава региона, благодаря этим инвестициям в области появится 7,7 тыс. новых рабочих мест. Ключевыми направлениями развития станут роботизация и автоматизация производств, привлечение новых резидентов в индустриальные парки и в проект «Лайт Индастриал», развитие агропромышленного комплекса, туризм, цифровизация, а также поддержка талантливых жителей.

Одним из важных соглашений стало продолжение сотрудничества с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Вместе с генеральным директором платформы, ректором Мастерской управления «Сенеж» Андреем Бетиным будут созданы новые программы для школьников, студентов, молодых специалистов и управленцев.

С 2021 года участниками проектов платформы стали более 800 тысяч жителей Подмосковья. Многие получили гранты, нашли работу, открыли собственное дело или реализовали свои идеи. Новые совместные программы расширят возможности для обучения, стажировок и профессионального роста.

Еще один значимый проект — современный акватермальный комплекс площадью 25 тыс. квадратных метров, который откроется в Ленинском округе уже к концу этого года. Соглашение о реализации подписали с генеральным директором парк-отеля «Орловский» Сергеем Лукьяновым. Инвестор вкладывает в строительство 2,5 млрд рублей. После запуска здесь будет создано около 100 рабочих мест. Готовность объекта уже составляет 70%. Это будет один из крупнейших акватермальных комплексов региона, рассчитанный на круглогодичный семейный отдых.

Подмосковье стабильно входит в число самых популярных туристических направлений страны. Власти региона вместе с инвесторами продолжают создавать современную инфраструктуру для отдыха жителей и гостей. Губернатор поблагодарил всех партнеров за доверие и выбор Подмосковья и пообещал и дальше создавать условия для развития бизнеса и появления новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на ПМЭФ показали стенды Подмосковья с ИИ в разных сферах.