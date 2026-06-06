Магнитная тишина 7 июня обманчива: уже скоро начнется волна геоштормов до 6 баллов

7 июня геомагнитная обстановка останется спокойной, однако ученые предупреждают о возможной волне магнитных бурь с 11 по 13 июня.

Спокойная геомагнитная обстановка 7 июня

По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 7 июня уровень геомагнитной активности будет низким. Полноценная магнитная буря маловероятна, колебания Kp-индекса составят 2–3,5 балла, что соответствует «зеленому» уровню — спокойному состоянию магнитосферы.

Вероятность различных состояний

Ученые оценивают вероятность полного спокойствия магнитосферы в 63%, а перехода в слабовозбужденное состояние — в 30%. Для метеозависимых людей это означает отсутствие серьезных рисков, но рекомендуется придерживаться привычного режима дня и отдыха.

Прогноз на середину июня

Эксперты предупреждают, что текущий период затишья временный. Более интенсивные магнитные бури ожидаются с 11 по 13 июня. Ожидаемый уровень возмущений Kp-индекса достигнет 6 баллов, что соответствует категории G2 — умеренная буря. Начиная с 8 июня геомагнитная активность постепенно снизится, а 9 и 10 июня установится стабильная спокойная обстановка на уровне 2 баллов.