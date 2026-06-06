Июль в Москве без сюрпризов: синоптики раскрыли, какой будет погода этим летом

Синоптики сообщили, что температура в столице летом будет близка к климатической норме, но отдельные дни могут быть прохладнее. Об этом заявила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Прогноз температуры в июле

В июле температура воздуха в Москве ожидается примерно на уровне климатической нормы. Ночью она составит +11…16°C, а днем — +21…26°C. В отдельные дни возможны кратковременные похолодания до +17…22°C.

Предупреждение об опасных погодных условиях

Ранее был объявлен оранжевый уровень погодной опасности на 8 и 9 июня из-за приближающейся жары. В эти дни воздух может прогреться до +30°C. В столице прогнозируется переменная облачность, а также возможны кратковременные дожди.

Стабильность климата и рекомендации

Синоптики отмечают, что средняя суточная температура на будущей неделе будет на 1–1,5°C выше климатической нормы. Ночи останутся прохладными, но дневное солнце позволит воздуху быстро прогреваться. Жителям Москвы советуют учитывать температуру при планировании активного отдыха и мероприятий на открытом воздухе.