В РПЦ рассказали о договоре для передачи икон из музеев

В Русской православной церкви сообщили о специальном договоре, разработанном для передачи музейных икон в храмы. Документ регулирует условия хранения, страхование и порядок доступа к святыням, пишет РБК .

Как устроен договор

Как пояснила глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения Чернега, договор безвозмездного пользования музейными ценностями регулирует условия передачи святынь религиозного назначения. В нем прописаны правила доступа к предметам, порядок визитов для проверки их состояния, а также требования к поведению и внешнему виду посетителей храмов.

Условия хранения и страхования

Отдельное внимание в документе уделено вопросам сохранности и страхования. Предусмотрены два варианта: страхование только на период транспортировки и работы с упаковкой, либо страхование на весь срок нахождения предмета в храме. Также допускается привлечение третьих лиц для страхового сопровождения перевозки.

Практика передачи музейных ценностей

По словам представителей РПЦ, после введения типового договора процесс передачи предметов религиозного назначения ускорился. В качестве примера приводится передача в 2023 году раки Александра Невского из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру на 49 лет.

Стоимость комплекса, включая предметы из гробницы, была оценена примерно в 21 млрд рублей на случай утраты, при этом расходы на страхование взяли на себя благотворители.

Законодательный контекст

Также отмечается, что на законодательном уровне были приняты изменения, касающиеся сроков исковой давности по сделкам с государственным и муниципальным имуществом. При этом для случаев передачи религиозного имущества религиозным организациям установлены особые условия, при которых ограничения по срокам не применяются.