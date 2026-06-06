Около 3 тыс. человек приняли участие в форуме молодых семей Подмосковья

Форум молодых семей Подмосковья прошел в Домодедово. Мероприятие было организовано Министерством информации и молодежной политики Московской области и региональным отделением «Движения Первых».

«Нам важно создавать пространство, где родители могут обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом и просто отдохнуть вместе с детьми. Сегодня в Домодедово собралось порядка 3 тыс. участников. Фестиваль стал площадкой, где молодые мамы и папы – с детьми и без – могли вместе провести время, поучаствовать в мастер-классах, посетить образовательные лекции и насладиться выступлениями творческих коллективов», – рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Площадкой проведения форума стал парк «Елочки». В рамках мероприятия провели заседания Клуба молодых семей. Участники обсудили развитие клубных пространств в округах, воспитание детей, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Также прошла интерактивная лекция от университета «Синергия» на тему использования искусственного интеллекта в повседневной жизни и образовании.

Помимо этого, в программу форума вошли семинары и квизы, показательные занятия от Всероссийского студенческого корпуса спасателей Подмосковья, творческие мастер-классы, флешмоб «Совета Первых», выступления артистов.

В завершение форума вручили дипломы и подарки самым активным семьям фестиваля и участникам конкурса «Это у нас семейное».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что количество многодетных в Подмосковье выросло до 120 тыс.