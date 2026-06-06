Где теперь нельзя перекусить: новые правила начали действовать на популярных курортах

На популярных курортах Европы начали вводить запреты на еду и напитки в общественных местах, пишет интернет-издание Proulyanovsk.ru. Ограничения действуют на пляжах, центральных улицах и в туристических зонах.

Отмечается, что власти объясняют такие меры борьбой с мусором и перегруженностью общественных пространств. После массового потока отдыхающих на пляжах и площадях остаются упаковки, стаканы и остатки еды.

Одни из самых жестких правил действуют в Италии. В Риме туристам запрещают есть рядом с историческими объектами, включая знаменитую Испанскую лестницу и фонтаны. За нарушение можно получить штраф от €250.

Во Франции ограничения вводятся в отдельных городах и туристических районах, в первую очередь на побережье. Туристам приходится заранее искать кафе или специальные зоны для перекусов.

Эксперты считают, что подобные правила могут распространиться и на другие курорты, особенно в местах с большим наплывом путешественников. Пока что туристам советуют внимательно читать местные правила перед поездкой и не перекусывать на ходу в запрещенных зонах, чтобы не испортить отдых штрафом.

Ранее эксперт РСТ, стратегический аналитик туристического сервиса Михаил Абасов рассказал, какие направления станут популярными среди россиян после ужесточения визового режима.