Сотрудники службы безопасности аэропорта О’Хара в Чикаго задержали нападающего сборной Ирака Аймена Хуссейна, сообщает AS. Это произошло сразу после приезда иракской делегации в США для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. Допрос футболиста продлился семь часов.

Отмечается, что делегация Ирака предприняла несколько попыток освободить игрока, но все они оказались безуспешными. Хуссейна отпустили только после того, как выяснилось, что произошла путаница с другим гражданином Ирака, который подозревается в террористической деятельности. Ошибка была связана с совпадением имен.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

В финале первенства 2022 года аргентинцы встречались с Францией. Основное время того матча закончилось со счетом 3:3, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались аргентинцы — 4:2.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал контракт с хавбеком «Локомотива» Артемом Карпукасом.