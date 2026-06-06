Дина Аверина впервые станет мамой: гимнастка показала округлившийся живот на премии «МУЗ-ТВ»

Российская гимнастка Дина Аверина приехала на вручение музыкальной премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» в Москве и сделала радостное признание: спортсменка находится на седьмом месяце беременности и готовится впервые стать мамой, сообщает The Voice.

На мероприятии она появилась вместе с мужем — фигуристом Дмитрием Соловьевым. Девушка выбрала облегающее черное мини-платье, которое не скрывало, а наоборот — подчеркивало округлившийся живот.

Супруги решили провести лето в Нижнем Новгороде, где спортсменка планирует родить. Пол будущего ребенка они знают уже давно, но предпочитают держать это в секрете.

Напомним, Дина и Дмитрий познакомились на съемках популярного шоу «Ледниковый период». Роман пары развивался стремительно, а 14 февраля 2025 года, в День всех влюбленных, Дмитрий сделал Дине предложение. В июле того же года возлюбленные сыграли свадьбу.

Ранее звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала округлившийся живот.