В России разработали тесты для выявления Альцгеймера на ранней стадии

В России в ближайшее время начнется регистрация инновационных тест-систем, предназначенных для диагностики болезни Альцгеймера. Эту информацию распространило информационное агентство РИА Новости , ссылаясь на заявление первого заместителя главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяны Яковлевой.

В своем комментарии специалист отметила, что современной медицине известно около 200 различных нарушений когнитивных функций, однако болезнь Альцгеймера занимает среди них особое место по распространенности и тяжести последствий.

Главная опасность недуга заключается в его латентном развитии: патологические процессы в мозге могут стартовать задолго до появления первых очевидных симптомов. Именно для того, чтобы выявлять заболевание на самой ранней, бессимптомной стадии, отечественные исследователи вели разработку данных диагностических средств. По словам Татьяны Яковлевой, работа над созданием тест-систем вышла на финишную прямую, и в самом скором времени они будут переданы для прохождения процедуры регистрации.

Ранее сообщалось о том, что ягоды являются эффективным средством против деменции.