В список жизненно необходимых включили два препарата: почему это важно для пациентов

Комиссия Минздрава решила пополнить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств еще двумя препаратами. В список вошли сонидегиб, который применяется при базальноклеточном раке кожи, и пазуфлоксацин — антибиотик последнего поколения для лечения пневмонии и сепсиса, пишет « Российская газета ».

Сонидегиб рассматривается как более доступная альтернатива дорогостоящему оригинальному таргетному препарату для терапии рака кожи. Пазуфлоксацин важен для лечения тяжелых инфекций, когда требуется современный антибактериальный препарат. Именно поэтому включение обоих средств в перечень воспринимается как шаг к расширению доступности терапии для пациентов и врачей.

Но на этом фоне куда больше вопросов вызвало другое решение комиссии — отказ сразу по шести заявкам. В перечень не попали несколько современных лекарств для лечения тяжелых онкологических заболеваний, включая миелоидный лейкоз, лимфому и рак легкого. Кроме того, отклонены препараты для пациентов с болезнью Фабри и гемофилией. В пациентском сообществе считают, что речь идет о медикаментах, которые могли бы серьезно изменить качество и продолжительность жизни людей с тяжелыми диагнозами.

