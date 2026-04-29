Взгляд обреченности: в Люберцах неожиданно ожил символ 150-го дня зимы

REGIONS: в Люберцах жители лепят снеговиков в конце апреля

Общество
фото предоставлено жительницей Люберец Аллой

Апрель 2026 года войдет в историю метеонаблюдений как месяц, вернувший в Подмосковье полноценную зиму. Пока синоптики сравнивают аномальные снегопады с рекордами 35-летней давности, жители Люберец упражняются в иронии. В одном из дворов появился «апрелевичок» — снеговик, чей взгляд идеально передает состояние всех, кто уже успел убрать пуховики, пишет REGIONS.

Аномалия 35-летней выдержки

Синоптики подтверждают: то, что происходит за окном в последней пятидневке апреля, — событие экстраординарное.

  • Исторический контекст: Последний раз устойчивый снежный покров в это время года фиксировали в 1991 году.
  • Рекорд 2026: Нынешняя весна не просто повторяет показатели тридцатилетней давности, но и местами превосходит их. Для многих жителей региона это превратилось в «150-й день зимы».

Обреченный «апрелевичок» и другие скульптуры

Люберецкий снеговик мгновенно стал героем соцсетей. Его отличительная черта — крайне грустный и растерянный вид, который пользователи окрестили «взглядом обреченности».

Этот сезон в Люберцах вообще выдался урожайным на снежное творчество:

  • Февраль: Снежные коты, медведи и даже резонансная «снежная баба в стиле ню».
  • Март: Фотографии полноценной «квартиры-студии» из снега облетели весь регион.
  • Малаховка: Снеговик в широкополой шляпе, который планировал встречать Пасху, но в итоге дождался «апрелевичка».
