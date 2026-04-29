Взгляд обреченности: в Люберцах неожиданно ожил символ 150-го дня зимы
REGIONS: в Люберцах жители лепят снеговиков в конце апреля
Фото: [фото предоставлено жительницей Люберец Аллой]
Апрель 2026 года войдет в историю метеонаблюдений как месяц, вернувший в Подмосковье полноценную зиму. Пока синоптики сравнивают аномальные снегопады с рекордами 35-летней давности, жители Люберец упражняются в иронии. В одном из дворов появился «апрелевичок» — снеговик, чей взгляд идеально передает состояние всех, кто уже успел убрать пуховики, пишет REGIONS.
Аномалия 35-летней выдержки
Синоптики подтверждают: то, что происходит за окном в последней пятидневке апреля, — событие экстраординарное.
- Исторический контекст: Последний раз устойчивый снежный покров в это время года фиксировали в 1991 году.
- Рекорд 2026: Нынешняя весна не просто повторяет показатели тридцатилетней давности, но и местами превосходит их. Для многих жителей региона это превратилось в «150-й день зимы».
Обреченный «апрелевичок» и другие скульптуры
Люберецкий снеговик мгновенно стал героем соцсетей. Его отличительная черта — крайне грустный и растерянный вид, который пользователи окрестили «взглядом обреченности».
Этот сезон в Люберцах вообще выдался урожайным на снежное творчество:
- Февраль: Снежные коты, медведи и даже резонансная «снежная баба в стиле ню».
- Март: Фотографии полноценной «квартиры-студии» из снега облетели весь регион.
- Малаховка: Снеговик в широкополой шляпе, который планировал встречать Пасху, но в итоге дождался «апрелевичка».