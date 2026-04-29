Взгляд обреченности: в Люберцах неожиданно ожил символ 150-го дня зимы

Апрель 2026 года войдет в историю метеонаблюдений как месяц, вернувший в Подмосковье полноценную зиму. Пока синоптики сравнивают аномальные снегопады с рекордами 35-летней давности, жители Люберец упражняются в иронии. В одном из дворов появился «апрелевичок» — снеговик, чей взгляд идеально передает состояние всех, кто уже успел убрать пуховики, пишет REGIONS.