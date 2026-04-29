Власти Туапсе отказались от праздничной программы на майские

В Туапсе решили отказаться от проведения всех мероприятий на майские праздники. Такое решение приняли местные власти после совместного заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.

Глава муниципалитета Сергей Бойко пояснил, что главным вопросом стала безопасность жителей в праздничные дни, особенно накануне Дня Победы. На фоне событий последних дней и текущей обстановки власти сочли необходимым полностью свернуть массовую программу.

При этом совсем без памятных акций город не останется. Исключение сделали только для возложения цветов к мемориалам и небольших концертов для ветеранов. Все остальные мероприятия на майские в Туапсе отменены.

Ранее химик объяснил, чем опасен бензол в воздухе Туапсе после пожара на НПЗ.