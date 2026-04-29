Вслед за парламентскими выборами в Болгарии, где местные евроцентристы неожиданно оступились, информационные ленты запестрели заголовками о росте евроскептических настроений уже в Румынии. Якобы там вот-вот развалится пропарламентская коалиция, собранная под чутким руководством Брюсселя, а следом уйдет в отставку и само правительство. Вопрос звучит тревожно и почти сенсационно: неужели старая добрая Европа действительно устала от самой себя? Но социолог Евгений Копатько в беседе с Общественной Службой Новостей предлагает не торопиться с выводами.

По его словам, сам термин «евроскептицизм» мы во многом придумали себе — конечно, с долей иронии, но доля правды здесь весомая. Да, такие настроения есть у части населения и даже у некоторых политиков, но они принципиально не определяют европейскую повестку. Сегодня европейцы, напротив, мобилизуются. Они острее, чем год назад, чувствуют свою автономию, понимают уязвимость перед США, но видят и инструменты для саботажа — не столько Вашингтона в целом, сколько лично Дональда Трампа. Многие затаились в ожидании промежуточных выборов в Конгресс, а затем и президентской гонки. И в этой логике они действуют эффективно: вспомните Венгрию, где Брюссель по сути обыграл Трампа на его же экстерриториальном поле, а Орбан после своего поражения не привел ни к каким реальным последствиям.

Он добавил, что же касается Румынии и Болгарии, здесь иллюзий быть не должно. Обе страны намертво встроены в структуры Евросоюза и НАТО. Новый лидер Болгарии Румен Радев — это не скрытый оппозиционер, а человек, который с гордостью называет себя первым болгарским генералом НАТО и открыто заявляет о приверженности западным ценностям. У России там нет и не предвидится политических союзников. Есть лишь коммерческий интерес — к нефти, газу и прочим ресурсам, но отдельные лояльные высказывания на эту тему ровно ничего не меняют в реальных политических действиях.

По мнению эксперта, евроскептики в Европе были, есть и будут. Однако они не способны сейчас всерьез раскачать большую глобальную повестку. Слухи о скором конце евроцентризма сильно преувеличены — по крайней мере, в тех странах, где все реально решается.

