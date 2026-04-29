Сон-трава в Луховицах 2026: фото редкого краснокнижного растения

В лесах Заокской части Луховиц грибники обнаружили прострел раскрытый, более известный как сон-трава. Несмотря на нежный вид и народное название «подснежник», это растение из Красной книги Московской области таит в себе опасность. Опытный натуралист Василий Потапов рассказал, почему любоваться этим цветком лучше издалека и почему попытка пересадить его на дачу обречена на провал, пишет REGIONS .

Краснокнижный «барометр»: как узнать прострел

Сон-трава — одно из самых фотогеничных растений подмосковной весны. Свое название она получила за необычное поведение, напоминающее сон.

Живой датчик дождя: На ночь и перед осадками цветоножка сгибается, а лепестки поникают, защищая пыльцу.

Внешний вид: Крупные одиночные цветы сине-фиолетового цвета по форме напоминают колокольчики.

Ледяная броня: В этом году из-за аномального апреля цветущая сон-трава оказалась под снегом. Василий Потапов запечатлел уникальные кадры, где капли воды на лепестках превратились в лед, превратив прострел в настоящий «ледяной подснежник».

Секреты выживания: от самозарывания до яда

Прострел раскрытый — растение со сложной биологией. Он не просто красив, но и крайне самобытен в размножении.

Семена-парашютисты: После цветения головка растения становится похожей на пушистый одуванчик. Семена снабжены длинными выростами, которые помогают им разлетаться на большие расстояния.

Эффект сверла: Попадая на землю, семена способны буквально ввинчиваться в почву самостоятельно.

Скрытая угроза: Растение ядовито. Сок прострела может вызвать раздражение кожи, поэтому рвать его для букетов не только незаконно, но и небезопасно.

Где искать и как не погубить?

В Луховицах сон-трава выбирает сухие, открытые солнцу участки в сосновых борах и лиственных лесах Заречья. Однако эксперты предостерегают от попыток «одомашнить» дикий цветок.