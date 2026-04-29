Сон-трава в Луховицах 2026: фото редкого краснокнижного растения
REGIONS: в Луховицах нашли редчайший «сонный» цветок
Фото: [Василий Потапов]
В лесах Заокской части Луховиц грибники обнаружили прострел раскрытый, более известный как сон-трава. Несмотря на нежный вид и народное название «подснежник», это растение из Красной книги Московской области таит в себе опасность. Опытный натуралист Василий Потапов рассказал, почему любоваться этим цветком лучше издалека и почему попытка пересадить его на дачу обречена на провал, пишет REGIONS.
Краснокнижный «барометр»: как узнать прострел
Сон-трава — одно из самых фотогеничных растений подмосковной весны. Свое название она получила за необычное поведение, напоминающее сон.
- Живой датчик дождя: На ночь и перед осадками цветоножка сгибается, а лепестки поникают, защищая пыльцу.
- Внешний вид: Крупные одиночные цветы сине-фиолетового цвета по форме напоминают колокольчики.
- Ледяная броня: В этом году из-за аномального апреля цветущая сон-трава оказалась под снегом. Василий Потапов запечатлел уникальные кадры, где капли воды на лепестках превратились в лед, превратив прострел в настоящий «ледяной подснежник».
Секреты выживания: от самозарывания до яда
Прострел раскрытый — растение со сложной биологией. Он не просто красив, но и крайне самобытен в размножении.
- Семена-парашютисты: После цветения головка растения становится похожей на пушистый одуванчик. Семена снабжены длинными выростами, которые помогают им разлетаться на большие расстояния.
- Эффект сверла: Попадая на землю, семена способны буквально ввинчиваться в почву самостоятельно.
- Скрытая угроза: Растение ядовито. Сок прострела может вызвать раздражение кожи, поэтому рвать его для букетов не только незаконно, но и небезопасно.
Где искать и как не погубить?
В Луховицах сон-трава выбирает сухие, открытые солнцу участки в сосновых борах и лиственных лесах Заречья. Однако эксперты предостерегают от попыток «одомашнить» дикий цветок.