Почему в водоемы Подмосковья вернулись лысухи: мнение орнитолога
Фото: [REGIONS/Анастасия Широкая]
Жители Бронниц и Балашихи делятся кадрами необычной птицы: черное оперение, белый клюв и характерное светлое пятно на лбу. Несмотря на «утиный» образ жизни, этот краснокнижный гость — ближайший родственник журавля. Орнитологи объяснили, почему появление лысух в черте города — это повод для гордости за местную экологию, пишет REGIONS.
Не утка, а пастушок: как узнать лысуху
Многие путают лысуху с черной уткой, но это биологическая ошибка. Птица относится к семейству пастушковых.
- «Лысина» на лбу: Своим названием птица обязана белому кожистому наросту над клювом.
- Уникальные лапы: В отличие от уток, у лысух нет сплошных перепонок. Вместо них — длинные пальцы с особыми лопастями, которые позволяют не только плавать, но и легко бегать по вязкому илу и прибрежной траве.
- Особая походка: При плавании лысуха ритмично кивает головой в такт каждому гребку, что делает ее очень узнаваемой на воде.
Взлет с «разбегом» и другие повадки
Наблюдатели в Бронницах зафиксировали редкие кадры взлета птицы. Из-за небольшого размера крыльев лысуха не может подняться в воздух вертикально.
Экологический маркер: почему они вернулись?
Лысуха занесена в Красные книги Москвы и Московской области. Ее появление на Пехорке в Балашихе и на прудах в Бронницах — добрый знак.
- Чистота воды: Этот вид крайне чутко реагирует на загрязнения и выбирает только благополучные водоемы.
- Кормовая база: Рост прибрежной растительности (тростника и камыша) создает идеальные условия для гнездования и защиты потомства.
- География: Ранее птиц уже видели в парке «Солнечная» и микрорайоне Никольско-Архангельский.