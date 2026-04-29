Почему в водоемы Подмосковья вернулись лысухи: мнение орнитолога

Жители Бронниц и Балашихи делятся кадрами необычной птицы: черное оперение, белый клюв и характерное светлое пятно на лбу. Несмотря на «утиный» образ жизни, этот краснокнижный гость — ближайший родственник журавля. Орнитологи объяснили, почему появление лысух в черте города — это повод для гордости за местную экологию, пишет REGIONS .

Не утка, а пастушок: как узнать лысуху

Многие путают лысуху с черной уткой, но это биологическая ошибка. Птица относится к семейству пастушковых.

«Лысина» на лбу: Своим названием птица обязана белому кожистому наросту над клювом.

Уникальные лапы: В отличие от уток, у лысух нет сплошных перепонок. Вместо них — длинные пальцы с особыми лопастями, которые позволяют не только плавать, но и легко бегать по вязкому илу и прибрежной траве.

Особая походка: При плавании лысуха ритмично кивает головой в такт каждому гребку, что делает ее очень узнаваемой на воде.

Взлет с «разбегом» и другие повадки

Наблюдатели в Бронницах зафиксировали редкие кадры взлета птицы. Из-за небольшого размера крыльев лысуха не может подняться в воздух вертикально.

Экологический маркер: почему они вернулись?

Лысуха занесена в Красные книги Москвы и Московской области. Ее появление на Пехорке в Балашихе и на прудах в Бронницах — добрый знак.