В Подмосковье ввели оранжевый уровень опасности из-за угрозы подтоплений

В Московской области объявили оранжевый уровень опасности на фоне возможного паводка. Предупреждение связано с ситуацией на реке Нерская у города Куровское в Орехово-Зуевском округе, где в ближайшие трое суток вода может подняться до отметки опасного явления «Высокий паводок». Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

По оценке синоптиков, если прогноз подтвердится, под водой могут оказаться участки речной поймы, расположенные там некапитальные постройки и отдельные дороги. Именно поэтому в регионе ввели один из самых серьезных уровней погодного предупреждения, который указывает на риск ущерба и опасных последствий.

Пока этот режим будет действовать в Подмосковье до вечера 2 мая. Нерская — одна из рек на востоке области, левый приток Москвы-реки, и сейчас именно она стала главным источником паводковых рисков в регионе.

