Как по маслу: в Коломне запустили интерактивное производство для фанатов ЗОЖ и «экономики впечатлений»

Коломна, уже заслужившая звание гастрономической столицы Подмосковья благодаря пастиле и калачам, представила новый бренд. Теперь туристов приглашают в мастерскую натуральных масел, где можно не только купить свежий продукт, но и лично нажать на рычаг старинного пресса. Владелец мануфактуры Петр Шушкевич сделал ставку на ручной труд и крафтовый подход, пишет REGIONS .

«Меньше технологий — больше смысла»: секрет коломенского масла

В отличие от промышленных заводов, новая коломенская мастерская работает по принципу малых партий. Здесь не гонятся за литрами, фокусируясь на качестве и сохранении нутриентов.

Холодный отжим: Масло отжимают на деревянных прессах. Это исключает контакт продукта с металлом и его нагрев, что позволяет сохранить все витамины и микроэлементы.

Свежесть «от поля до прилавка»: Складских запасов в мастерской практически нет — масло давится ежедневно, чтобы покупатель получал продукт, сделанный буквально в его присутствии.

Маслодав на час: интерактив для туристов

Мастерская быстро вписалась в тренд образовательного туризма. Посетители могут пройти путь от выбора семян до розлива готового масла по бутылкам.

Ассортимент: В арсенале мануфактуры более десяти видов масел из различных семян и орехов.

Мастер-классы: Гости могут попробовать себя в роли маслодава, узнав все тонкости производства нишевых продуктов здорового питания.

Гастрономический кластер Коломны расширяется

Появление маслобойни укрепляет позиции города как главного туристического направления для гурманов. Развитие семейной мануфактуры — это часть масштабного плана по созданию в округе устойчивых туристических объектов. Помимо нового «масляного» бренда, Коломна продолжает радовать гостей традиционными деликатесами:

Знаменитая пастила и калачи — визитные карточки города.

Мед и коломенские пряники — фавориты сладкоежек.

Фермерские сыры и мясные деликатесы — база для гастрономических туров.

В ближайших планах мастерской — установка дополнительных прессов, что позволит принимать еще больше туристических групп, не теряя в качестве продукта.