Россиянам могут расширить диспансеризацию ради раннего поиска двух опасных видов рака

В России предлагают расширить программу диспансеризации и включить в нее обследования, которые помогут раньше выявлять рак желудка и легких. Сейчас такие исследования обычно проводят только по показаниям и пациентам из групп высокого риска, хотя именно эти онкопатологии остаются одними из самых распространенных и опасных, пишет « Парламентская газета ».

Тему обсуждали на круглом столе в Совете Федерации, посвященном развитию эндоскопии как способа раннего выявления онкологических заболеваний. Специалисты напомнили, что рак органов желудочно-кишечного тракта дает около 30 процентов смертности в структуре летальных исходов от злокачественных новообразований. При этом эндоскопия позволяет обнаруживать такие болезни еще до появления явных симптомов. Врачи подчеркивают: если опухоль находят на ранней стадии, пациента во многих случаях можно вылечить без тяжелых операций, химиотерапии и лучевого лечения.

Отдельно участники дискуссии предложили добавить в план диспансеризации НДКТ-скрининг рака легкого — низкодозовую компьютерную томографию. Также прозвучала инициатива включить в федеральную программу тестирование на Helicobacter pylori, бактерию, которая считается одним из факторов риска развития рака желудка. Вместе с этим предложено сделать доступной по полису ОМС бесплатную гастроскопию с обезболиванием. По замыслу специалистов, такие меры дали бы шанс выявлять опасные заболевания заметно раньше и начинать лечение до того, как болезнь зайдет слишком далеко.

Ранее сообщалось, что Минздрав добавил два препарата в перечень жизненно необходимых.