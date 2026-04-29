Экзамен на честность провален: в Кашире будут судить машиниста из Ожерелья за торговлю зачетами

Десять доказанных эпизодов коррупции и перспектива провести восемь лет за решеткой — таков итог «предприимчивости» сотрудника РЖД. Машинист-инструктор депо Ожерелье-Сортировочное превратил профессиональную аттестацию коллег в платный сервис. Юго-Западная транспортная прокуратура передала дело в суд.

Платный допуск на пути: суть обвинения

Следствие установило, что в эксплуатационном локомотивном депо Ожерелье-Сортировочное действовала отлаженная схема. Фигурант дела, занимая должность машиниста-инструктора, собирал деньги с подчиненных и коллег.

За что платили: Машинисты и их помощники отдавали деньги за «гарантированный» результат на тестированиях.

Услуги «инструктора»: Взамен он обеспечивал беспрепятственное прохождение внеплановых зачетов и плановых проверок знаний.

Масштаб: На данный момент в деле фигурирует 10 эпизодов получения взяток за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Судебная перспектива и наказание

Юго-Западный транспортный прокурор уже утвердил обвинительное заключение. Материалы дела поступили в Каширский городской суд.

Согласно Уголовному кодексу РФ, по данной статье железнодорожнику грозит:

Штраф в размере до сорокакратной суммы взятки.

Лишение права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Реальное лишение свободы на срок до восьми лет.

Безопасность под угрозой?

Подобные инциденты в транспортной сфере вызывают особую тревогу у надзорных органов. Машинисты, получившие допуск к управлению многотонными составами через взятку, а не через реальные знания, представляют прямую угрозу безопасности движения на железной дороге. Расследование призвано не только наказать виновного, но и пресечь практику фиктивных аттестаций в депо.