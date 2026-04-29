Дизайн с риском для жизни: зачем житель Балашихи украл «пешеходный переход»
REGIONS: за присвоение дорожного знака в 2026-м ждет штраф
В подмосковных пабликах обсуждают мужчину, который среди бела дня нес по Балашихе дорожный знак «Пешеходный переход». Пока одни шутят про креативный дизайн дачи, юристы напоминают: за такой «сувенир» можно получить реальный срок или огромный штраф. Эксперт Гульназ Измайлова объяснила, почему даже поваленный ветром знак нельзя трогать руками, пишет REGIONS.
Знак на плече: кража или спасение?
Фотография необычного прохожего появилась в телеграм-канале «Большая Балашиха». Мужчина без спецодежды и служебного транспорта уверенно транспортировал элемент дорожной инфраструктуры.
- Реакция жителей: Горожане гадают, решил ли прохожий «прибрать к рукам» упавшее имущество или просто переносит его в безопасное место.
- Позиция закона: Даже если знак лежал в луже после урагана, он остается муниципальной собственностью. Самовольное перемещение или присвоение классифицируется как хищение.
От штрафа до ареста: цена вопроса
Юрист Гульназ Измайлова предупреждает, что последствия зависят от рыночной стоимости знака и мотивов «похитителя».
- Мелкое хищение: Если стоимость знака менее 2500 рублей, нарушителю грозит штраф в пятикратном размере или арест до 15 суток.
- Уголовная статья: Если знак оценят дороже 2500 рублей, наступает уголовная ответственность по статье «Кража».
- Вандализм: Если знак был демонтирован умышленно или разбит, штраф может вырасти до 40 000 рублей, а дело — обернуться исправительными работами.
Что делать, если вы увидели поваленный знак?
Юрист советует не проявлять лишнюю инициативу и следовать алгоритму:
- Не несите домой: Даже с благими намерениями вы становитесь фигурантом дела.
- Уберите с проезжей части: Если знак мешает машинам, просто оттащите его на обочину.
- Сообщите в службы: Позвоните по номеру 112, напишите на портал «Добродел» или в администрацию округа.
Для водителей, сбивших знак в ДТП, правила еще строже: покидание места происшествия грозит лишением прав на срок до 1,5 лет, даже если других пострадавших нет.