Дизайн с риском для жизни: зачем житель Балашихи украл «пешеходный переход»

В подмосковных пабликах обсуждают мужчину, который среди бела дня нес по Балашихе дорожный знак «Пешеходный переход». Пока одни шутят про креативный дизайн дачи, юристы напоминают: за такой «сувенир» можно получить реальный срок или огромный штраф. Эксперт Гульназ Измайлова объяснила, почему даже поваленный ветром знак нельзя трогать руками, пишет REGIONS .

Знак на плече: кража или спасение?

Фотография необычного прохожего появилась в телеграм-канале «Большая Балашиха». Мужчина без спецодежды и служебного транспорта уверенно транспортировал элемент дорожной инфраструктуры.

Реакция жителей: Горожане гадают, решил ли прохожий «прибрать к рукам» упавшее имущество или просто переносит его в безопасное место.

Позиция закона: Даже если знак лежал в луже после урагана, он остается муниципальной собственностью. Самовольное перемещение или присвоение классифицируется как хищение.

От штрафа до ареста: цена вопроса

Юрист Гульназ Измайлова предупреждает, что последствия зависят от рыночной стоимости знака и мотивов «похитителя».

Мелкое хищение: Если стоимость знака менее 2500 рублей, нарушителю грозит штраф в пятикратном размере или арест до 15 суток.

Уголовная статья: Если знак оценят дороже 2500 рублей, наступает уголовная ответственность по статье «Кража».

Вандализм: Если знак был демонтирован умышленно или разбит, штраф может вырасти до 40 000 рублей, а дело — обернуться исправительными работами.

Что делать, если вы увидели поваленный знак?

Юрист советует не проявлять лишнюю инициативу и следовать алгоритму:

Не несите домой: Даже с благими намерениями вы становитесь фигурантом дела.

Уберите с проезжей части: Если знак мешает машинам, просто оттащите его на обочину.

Сообщите в службы: Позвоните по номеру 112, напишите на портал «Добродел» или в администрацию округа.

Для водителей, сбивших знак в ДТП, правила еще строже: покидание места происшествия грозит лишением прав на срок до 1,5 лет, даже если других пострадавших нет.