В Подмосковье вернули свет всем потребителям после мощного циклона

В Московской области энергетики восстановили электроснабжение, нарушенное из-за циклона с аномальным снегопадом и сильным ветром. Об этом сообщили в «Россети Московский регион».

В компании уточнили, что основные ремонтные работы завершены на линиях 6–10 кВ на севере Подмосковья, где после второй волны непогоды фиксировалось больше всего повреждений. Ранее свет уже вернули потребителям на юге, востоке и западе региона. Сейчас специалисты переводят схемы электроснабжения в штатный режим и отрабатывают индивидуальные заявки в сетях 0,4 кВ. В основном речь идет о садовых товариществах и коттеджных поселках. Также энергетики помогают подключать абонентов, которые самостоятельно обслуживают свои электросети.

Циклон обрушился на столичный регион 27 апреля. Непогода принесла сильный снегопад и ветер с порывами до 23 метров в секунду. В ночь на 28 апреля вторая волна стихии вызвала новые технологические нарушения, особенно на севере области, где высота снежного покрова местами доходила до 30 сантиметров.

Всего энергетики сняли с проводов более 400 упавших деревьев и отремонтировали свыше 600 поврежденных линий электропередачи. В работах были задействованы 354 бригады, 1 096 человек и 359 единиц спецтехники. Работы велись круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ввели оранжевый уровень опасности из-за угрозы подтоплений.