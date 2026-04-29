«Всего один бокал»: кардиолог шокировал женщин открытием о смертельной опасности вина

Привычка баловать себя бокалом красного после работы оказалось не просто бесполезной, а смертельно опасной. Кардиолог Джамал Рана огорошил представительниц прекрасного пола: даже небольшие, но регулярные дозы алкоголя резко повышают риск сердечных заболеваний. Об этом сообщает Daily Mirror.

Многие женщины уверены, что один бокал вина в день — это здоровый ритуал, расслабляющий сосуды и помогающий сердцу. Врачи долгое время не спорили. Но новое исследование, возглавляемое доктором Раной, переворачивает эту теорию с ног на голову. Оказалось, что у дам, выпивающих более восьми порций алкоголя в неделю (то есть чуть больше одного бокала в день), вероятность развития болезней сердца оказалась почти на 50 процентов выше, чем у непьющих.

Особенно уязвимыми, к удивлению ученых, стали женщины среднего возраста. Именно те, кто обычно чувствует себя бодро и не относит себя к группе риска. «Мы не ожидали таких результатов, ведь обычно повышенный риск возникает у более старших возрастных групп», — заявил кардиолог.

В чем коварство? Алкоголь, даже в малых дозах, повышает давление и провоцирует скрытые воспалительные процессы, разрушающие сосуды изнутри. Более того, в группе «запойного» пьянства (даже эпизодического) риск возрастает уже на 68 процентов.

