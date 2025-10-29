Вирус на марше: Россия принимает меры против нового штамма птичьего гриппа

Россельхознадзор заявил о необходимости усилить меры биологической безопасности в связи с распространением в США и Европе опасного штамма вируса птичьего гриппа H5N1, сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте ведомства.

В Соединенных Штатах ситуация остается напряженной: по данным Минсельхоза США, к 28 октября 2025 года вирус поразил более 1080 голов крупного рогатого скота в 18 штатах. В Германии для сдерживания инфекции пришлось забить свыше полумиллиона птиц.

Российские специалисты считают, что циркулирующий вирус следует признать новым штаммом, а также пересмотреть международные протоколы биобезопасности и эпиднадзора. Эксперты предупреждают: распространение H5N1 среди млекопитающих может привести к дальнейшим мутациям и появлению новых вариантов вируса, угрожающих другим видам животных.

При этом на территории России вирус пока не обнаружен. В 2025 году специалисты Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») провели масштабное исследование — проанализировали более 11,8 тыс. проб сывороток крови от скота из 362 хозяйств. Результаты показали отсутствие специфических антител к H5N1, что подтверждает: патоген не циркулирует в популяции крупного рогатого скота на территории страны.

