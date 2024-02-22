Вирусолог Аграновский считает, что эпидемия вируса денге человечеству не грозит

Группа российских путешественников заразилась в Шри-Ланке лихорадкой денге. Специалисты считают, что причиной являются укусы местных комаров. По словам вирусолога Алексея Аграновского, данная инфекция может переноситься тяжело, особенно при ослабленном организме. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что вспышки этого заболевания возможны, но при этом пандемии и эпидемии нет. Поскольку от человека к человеку лихорадка денге не передается.

По мнению эксперта, при планировании поездки в экзотические страны не следует забывать о мерах предосторожности. Так, нужно вакцинироваться, следить за наличием сеток на окнах в отелях и использовать репелленты.