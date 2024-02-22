Вирусолог Аграновский считает, что эпидемия вируса денге человечеству не грозит
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Группа российских путешественников заразилась в Шри-Ланке лихорадкой денге. Специалисты считают, что причиной являются укусы местных комаров. По словам вирусолога Алексея Аграновского, данная инфекция может переноситься тяжело, особенно при ослабленном организме. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что вспышки этого заболевания возможны, но при этом пандемии и эпидемии нет. Поскольку от человека к человеку лихорадка денге не передается.
По мнению эксперта, при планировании поездки в экзотические страны не следует забывать о мерах предосторожности. Так, нужно вакцинироваться, следить за наличием сеток на окнах в отелях и использовать репелленты.