Врач Андреев пояснил, почему ходьба босиком укрепляет иммунитет и продлевает жизнь

По словам врача Ивана Андреева, стопа человека связана практически со всеми органами тела, поэтому при воздействии на нее можно решить многие проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что контакт с землей всегда актуален был и остается, просто на фоне такой ангажированной и массированной атаки лекарственных препаратов все это выдавливается из поля зрения населения. Однако именно на этом основаны народные китайская и индийская медицины.

По мнению медика, на стопе проецируются все органы человека. Поэтому для стимулирования организма следует ходить по щебню, по скошенной траве, для успокоения нужно ходить по мягкой некошеной траве, теплому песку, чтобы снять напряжение.

Он отметил, что в России наблюдается наиболее высокий уровень плоскостопия у детей. Во избежание этой проблемы стоит стимулировать стопу, связки, сухожилия, суставы, то есть ходить босиком.