ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 05 и 26 ноября

Залож. Арест. Недвиж. имущ-во. Повторные. торги. Задаток 2% от нач. цены:



1. Квартира, к/н 50:19:0030519:878, пл. 45,5 кв. м., по адресу: Московская область, м.о. Рузский, с/п Ивановское, п. Беляная Гора, д. 15, кв. 16, собств.: Емельянова Юлия Борисовна, П.1288-САБ, цена: 2 105 960,00 руб.



Дата начала приема заявок на участие в торгах — 23.10.2026

Дата окончания приема заявок — 02.11.2026

Дата, время проведения торгов — 05.11.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 1 ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru



Арест. недвиж. имущ-во. ПОВТОРНЫЕ торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:



2. Земельный участок 1/2 доли, к/н 50:08:0050204:30, пл. 1500 кв. м., по адресу: Московская обл., Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, д. Черная, д. 14. И жилой дом 1/2 доли, к/н 50:11:0000000:54882, пл. 57,4 кв. м., по адресу: Московская обл., Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, д. Черная, ул. Липовая, д. 14., собств.: Бабкин Алексей Владимирович, П.1246-САБ, цена: 9 609 675,00 руб.



3. Нежилое помещение (гаражный бокс с подвалом), по адресу: Московская обл., г.о. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Калининградская, д. 26в, пом. 341, кад. номер: 50:45:0030212:1193, общ. пл. 31,8 кв. м., собств.: Рогожин Павел Игоревич, П.1254-САБ, цена: 1 276 473,90 руб.



4. Помещение (гараж), 21,8 кв. м., по адресу: Московская обл., г.о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск, ГСК Энергострой, бокс № 18, к/н: 50:17:0000000:56439, собств.: Дзебоева Снежана Сергеевна, П.1304-САБ, цена: 355 300,00 руб.



5. Помещение (нежилое), площадью 26,50 кв. м., к/н 50:15:0000000:156860, по адресу: Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 54А, собств.: ООО «ГАЛИОН МЕНЕДЖМЕНТ», П.1241-САБ, цена: 2 825 570,00 руб.



Дата начала приема заявок на участие в торгах — 23.10.2026

Дата окончания приема заявок — 23.11.2026

Дата, время проведения торгов — 26.11.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 2-5 ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru