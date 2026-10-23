В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 23 октября, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Подольском лесничестве — I класс, в Шатурском — III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В предстоящие выходные, 24 и 25 октября, на большей части региона спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +8-15 градусов, ночью — +3-10. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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