Самое жаркое лето Европы оказалось и самым смертоносным: жара могла унести десятки тысяч жизней

Лето 2026 года стало не только самым жарким в Европе за время наблюдений, но, вероятно, и самым смертоносным, пишет Grist со ссылкой на новое моделирование исследователей Имперского колледжа Лондона. По их оценке, экстремальная жара была связана более чем с 50 тысячами избыточных смертей в 854 городских районах, где живет около 40% населения Европы.

За лето континент пережил пять крупных волн жары, а средняя температура оказалась примерно на 2,9 °C выше нормы 1991–2020 годов. Для сравнения, в 2022 и 2003 годах исследователи оценивали число избыточных смертей примерно в 29 и 28 тысяч соответственно.

По расчетам авторов, около двух третей смертей, связанных с летней жарой 2026 года, можно отнести к потеплению, вызванному деятельностью человека. Метод основан на сравнении реальных температур с моделью климата без современного антропогенного влияния.

Сильнее всего пострадали Италия и Франция: там моделирование показало около 13,3 тысячи и 7,3 тысячи избыточных смертей соответственно.

Особенно уязвимыми оказались пожилые люди. Из более чем 50 тысяч предполагаемых смертей около 44 тысяч пришлись на людей старше 65 лет.

Авторы подчеркивают, что это расчетные оценки, а не прямой подсчет смертей. Исследование должно быть опубликовано в журнале Nature Health.