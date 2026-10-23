«Эдмонтон» одолел «Каролину»: лидеры «Нефтяников» Макдэвид и Драйзайтль набрали по пять очков

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) ярким получился матч между одной из сильнейших команд Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и действующим обладателем Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз». В основное время команды разошлись миром (5:5), а затем в серии буллитов «Нефтяники» добыли победу.

В «Эдмонтоне» блистало первое звено команды во главе с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем. Оба нападающих набрали по 5 (2+3) очков, то есть оказались причастны ко всем голам своей команды. Еще одну шайбу записал на свой счет вернувшийся в строй после травмы Райан Ньюджент-Хопкинс.

Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин и нападающий «Каролины» Андрей Свечников результативными действиями не отметились.

Занятно, что в серии буллитов Макдэвид и Драйзайтль свои попытки не реализовали, а победу «Нефтяникам» принес бросок РНХ.

Коннор Макдэвид еще более оторвался от преследователей в гонке лучших бомбардиров чемпионата, набрав уже 31 (8+23) очко в 10 матчах. Леон Драйзайтль вышел на второе место — 21 (10+11) баллов. Лучший из россиян — Кирилл Капризов с 17 (11+6) очками. В минувший игровой день форвард «Миннесоты» не смог пополнить свой лицевой счет, его команда уступила «Калгари» (1:2).

Ранее форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин оформил дубль в ворота «Нью-Йорк Айлендерс», которые защищал Семен Варламов.