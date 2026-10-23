В ЖК «Красная горка» в Подольске поставили на кадастр новостройку

В ЖК «Красная горка» городского округа Подольск поставили на кадастровый учет новостройку, теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь нового дома превысила 25 тыс. кв. м, он рассчитан на 608 квартир различной планировки. Первые этажи здания предназначены для коммерческих помещений, на подземном уровне расположены кладовые. На территории высажены деревья и кустарники, проложены дорожки для прогулок, на огороженном участке расположен детский городок, площадка с уличными тренажерами, поле для футбола и баскетбола, зоны тихого отдыха. Для автовладельцев предусмотрена наземная парковка.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.