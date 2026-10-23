Подмосковье получило награду на форуме «Россия – спортивная держава» по итогам Спартакиады народов России

Сборная Московской области получила награду на форуме «Россия – спортивная держава» на торжественной церемонии награждения регионов-лидеров Второй Спартакиады народов России, которая прошла в Красноярске, команда заняла третье место в общекомандном зачете. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Спартакиада народов России стала особо масштабным стартом для всех регионов страны, в том числе для Московской области! Мы болели за каждого нашего спортсмена!» – сказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

По итогам соревнований сборная региона завоевала 119 медалей, в том числе 33 золотых, это на 23 медали больше, чем на предыдущей Спартакиаде в 2022 году. Награду за третье место вручил министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

В общей сложности в турнире приняли участие 586 спортсменов из Московской области, которые выступили в 50 дисциплинах, спартакиада прошла в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.