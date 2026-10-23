Первая победа Разина в СКА: в матче с «Сибирью» армейцы ушли со счета 1:3

СКА одержал первую победу при Разине, отыгравшись со счета 1:3 с «Сибирью»

Культура и спорт

Фото: [ХК СКА]

Петербургский СКА одержал первую победу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) под руководством нового главного тренера Андрея Разина. В домашнем матче армейцы обыграли новосибирскую «Сибирь» со счетом 6:3.

При этом начало матча для хозяев сложилось не слишком удачно. Уже на восьмой минуте сибиряки повели со счетом 3:1. Однако еще до конца периода армейцы сумели выйти вперед, а в двух следующих игровых отрезках забросили еще по шайбе.

В составе СКА дублем отметился Василий Глотов, по шайбе забросили Амир Нугманов, Рокко Гримальди, Валентин Зыков и Василий Атанасов. За «Сибирь» забивали Егор Коршков, Сергей Попов и Антон Косолапов.

СКА передвинулся на седьмую строчку в Западной конференции с 19 очками. «Сибирь» занимает аналогичное место на Востоке (17 баллов).

Петербургский клуб уволил с поста главного тренера Игоря Ларионова после пяти поражений подряд и в этот же день назначил отставленного из «Металлурга» Андрея Разина. В первом матче под руководством нового тренера армейцы уступили «Автомобилисту» (1:3).

Читайте также

Гурцкая рассказал о поисках спортивного директора «Балтики»

Гурцкая рассказал о поисках спортивного директора «Балтики»

Палвин и Спроус впервые вышли на прогулку с новорожденной дочерью в Лос-Анджелесе

Палвин и Спроус впервые вышли на прогулку с новорожденной дочерью в Лос-Анджелесе

«Спартак» разгромил «Адмирал», забросив три шайбы за две минуты

«Спартак» разгромил «Адмирал», забросив три шайбы за две минуты

Губин отклонил предложение выступить на новогоднем корпоративе за $100 тысяч

Губин отклонил предложение выступить на новогоднем корпоративе за $100 тысяч

Лучший бомбардир КХЛ выбыл из-за травмы на две недели

Лучший бомбардир КХЛ выбыл из-за травмы на две недели

50-летняя Канделаки продемонстрировала строгий образ с ретроакцентом

50-летняя Канделаки продемонстрировала строгий образ с ретроакцентом

61-летняя звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер впервые за долгое время вышла в свет

61-летняя звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер впервые за долгое время вышла в свет

Василевский и Кучеров стали первыми звездами матча «Тампа» — «Вегас»

Василевский и Кучеров стали первыми звездами матча «Тампа» — «Вегас»

Новые дисциплины: в Котельниках открыли очередной сезон Школьной лиги

Новые дисциплины: в Котельниках открыли очередной сезон Школьной лиги

Задоров несокрушим: защитник «Бостона» успешно провел первую драку в сезоне

Задоров несокрушим: защитник «Бостона» успешно провел первую драку в сезоне

Азиза сменила имидж и сделала короткую светлую стрижку

Азиза сменила имидж и сделала короткую светлую стрижку

«Самая чудесная»: звезда «Мэри Поппинс, до свидания» трогательно обратилась к внучке в ее день рождения

«Самая чудесная»: звезда «Мэри Поппинс, до свидания» трогательно обратилась к внучке в ее день рождения

Добавьте mosregtoday.ru в избранное