Первая победа Разина в СКА: в матче с «Сибирью» армейцы ушли со счета 1:3

Петербургский СКА одержал первую победу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) под руководством нового главного тренера Андрея Разина. В домашнем матче армейцы обыграли новосибирскую «Сибирь» со счетом 6:3.

При этом начало матча для хозяев сложилось не слишком удачно. Уже на восьмой минуте сибиряки повели со счетом 3:1. Однако еще до конца периода армейцы сумели выйти вперед, а в двух следующих игровых отрезках забросили еще по шайбе.

В составе СКА дублем отметился Василий Глотов, по шайбе забросили Амир Нугманов, Рокко Гримальди, Валентин Зыков и Василий Атанасов. За «Сибирь» забивали Егор Коршков, Сергей Попов и Антон Косолапов.

СКА передвинулся на седьмую строчку в Западной конференции с 19 очками. «Сибирь» занимает аналогичное место на Востоке (17 баллов).

Петербургский клуб уволил с поста главного тренера Игоря Ларионова после пяти поражений подряд и в этот же день назначил отставленного из «Металлурга» Андрея Разина. В первом матче под руководством нового тренера армейцы уступили «Автомобилисту» (1:3).