В НХЛ дебютировал самый высокий вратарь в истории лиги

31-летний голкипер «Флорида Пантерз» Купер Блэк провел свой первый матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз» (0:4). Американец с ростом 206 см стал самым высоким вратарем в истории лиги.

Блэк превзошел Ивана Федотова, Бена Бишопа, Микко Коскинена и Мадса Сегора, чей рост составлял 201 см. Кроме того, голкипер сравнялся по росту и с самыми высокими полевыми игроками в истории НХЛ — Здено Харой, Кертисом Дугласом и Мэттом Ремпе.

Блэк играет в АХЛ за «Шарлотт Чекерс», фарм-клуб «Флориды». Он был поднят в основную команду после травмы шведа Якоба Маркстрема. Дебют в НХЛ получился хоть и не провальным, но и не слишком удачным. Блэк отразил 17 бросков из 20 (85%). А вот его визави из «Питтсбурга» Артур Шиловс стал первой звездой матча, справившись со всеми 26 брсоками.

Ранее сообщалось, что лидеры «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль набрали по пять очков в матче с «Каролиной».