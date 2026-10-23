В Подмосковье подали свыше 7 тыс. заявок на расчет стоимости перевода земельного участка

С начала 2026 года в Подмосковье электронной услугой «Предоставление расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка на территории Московской области» воспользовались свыше 7 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Земля» — «Оформление и регистрация», для ее получения нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Внедренный в нее искусственный интеллект распознает документы, прикрепленные к электронному заявлению, и находит неверные файлы.

Вид разрешенного использования (ВРИ) определяет назначение земельного участка и позволяет понять, как именно его можно эксплуатировать.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.