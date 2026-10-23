«Она сейчас точно номер один»: Иоланда Чен предрекла олимпийское золото для Трусовой

Известная в прошлом российская легкоатлетка, ныне спортивный комментатор, Иоланда Чен поделилась своим мнением со Sport24 о фигуристке Александре Игнатовой (Трусовой), возобновившей карьеру после четырехлетнего перерыва.

Серебряный призер Олимпийских игр Трусова выступила на двух челленджерах и по итогам выступлений получила приглашение на два этапа Гран-при ISU — в США и Китае. Чен назвала Трусову лидером женского одиночного катания в России.

«Я еще на Олимпиаде в Пекине поняла, что эта девочка не уйдет из фигурного катания без олимпийского золота. У Саши какой-то невероятный, ни на кого не похожий характер. По сравнению с остальными нашими девочками она совершенно другая», — сказала Чен.

Собеседница издания призналась, что ей очень нравятся обе новые программы Трусовой. Чен отметила, что повзрослевшая фигуристка сейчас катается очень проникновенно и при этом прекрасно исполняет элементы ультра-си. Она назвала Трусову эталоном женского фигурного катания.

Чен предположила, что фигуристка еще усложнит свои программы другими четверными прыжками, кроме лутца.

Ранее стало известно, что Александра Трусова исполнит роль Миледи в ледовом шоу «Возвращение мушкетеров».