Врач Демьяновская назвала способ защититься от поражающих мозг бактерий

Снизить риск менингита и других опасных бактериальных инфекций помогает вакцинация. Об этом сообщает РИАМО.

По словам врача, иммунизация — наиболее действенный и научно обоснованный барьер против бактериальных форм поражения мозговых оболочек. В современной медицине применяют вакцины против трех главных угроз: пневмококка, менингококка и гемофильной палочки типа b. Помимо прививок, снизить риск помогают регулярное мытье рук, проветривание помещений и использование личной посуды.

Особенно важно сделать прививку некоторым категориям. В их числе студенты, живущие в общежитиях, новобранцы в казармах, туристы, отправляющиеся в определенные регионы, люди с удаленной селезенкой и дефектами костей черепа. Так что если вы попадаете в группу риска, стоит задуматься о вакцинации.

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