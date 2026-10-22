Врач Ариф назвала смертельно опасные причины резкой потери веса

Терапевт Ариф предупредила, что резкое похудение может говорить о раке

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Кристиогло]

Резкая потеря веса без усилий может указывать на смертельно опасные заболевания. Об этом сообщает Mirror.

По словам врача, если человек теряет более 5% веса за шесть-двенадцать месяцев без видимых причин, это повод насторожиться. Такое похудение может говорить о гиперактивности щитовидной железы, неконтролируемом диабете, проблемах с пищеварением — целиакии или воспалительных заболеваниях кишечника. Не исключены и депрессия, и рак. Кроме того, к необъяснимой потере веса могут привести стресс или инфекция.

Ариф призвала не игнорировать этот симптом. Если вы заметили, что начали терять вес без причины, обязательно обратитесь к специалисту. Вовремя поставленный диагноз может спасти жизнь.

Ранее врач назвал напиток, который помогает от бессонницы.

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