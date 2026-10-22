Врач Ариф назвала смертельно опасные причины резкой потери веса

Резкая потеря веса без усилий может указывать на смертельно опасные заболевания. Об этом сообщает Mirror.

По словам врача, если человек теряет более 5% веса за шесть-двенадцать месяцев без видимых причин, это повод насторожиться. Такое похудение может говорить о гиперактивности щитовидной железы, неконтролируемом диабете, проблемах с пищеварением — целиакии или воспалительных заболеваниях кишечника. Не исключены и депрессия, и рак. Кроме того, к необъяснимой потере веса могут привести стресс или инфекция.

Ариф призвала не игнорировать этот симптом. Если вы заметили, что начали терять вес без причины, обязательно обратитесь к специалисту. Вовремя поставленный диагноз может спасти жизнь.

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