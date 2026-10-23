Врач Гимарайнш назвал неочевидные причины высокого холестерина

Врач Гимарайнш перечислил неочевидные причины высокого холестерина

Здоровье

Высокий холестерин бывает и у тех, кто правильно питается. Об этом сообщает Terra.

По словам врача, винить во всем еду — распространенный миф. Гиперхолестеринемия встречается и у людей со здоровым рационом. Первая причина — генетическая предрасположенность. Вторая — патологии щитовидной железы. У женщин одним из виновников высоких показателей может стать менопауза. Кроме того, проблемы с холестерином у правильно питающихся людей объясняются инсулинорезистентностью и сахарным диабетом: они меняют липидный состав крови. Регулярный прием некоторых лекарств — иммунодепрессантов, ретиноидов и кортикостероидов — тоже влияет на цифры в анализах.

Ранее стало известно, что ученые нашли простой способ защитить почки и печень от повреждений.

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Ученые нашли простой способ защитить почки и печень от повреждений

Ученые нашли простой способ защитить почки и печень от повреждений

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