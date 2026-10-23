Усталость и проблемы с ЖКТ могут сигналить о сердечном приступе

Врач Кайат предупредила, что у женщин инфаркт может проявляться усталостью

Здоровье

У женщин инфаркт нередко проявляется не болью в груди, а неочевидными симптомами — проблемами с ЖКТ и необычной усталостью. Об этом сообщает Mirror.

По словам врача, давление в центре грудной клетки остается самым распространенным симптомом инфаркта у обоих полов. Однако исследования показывают: у женщин значительно чаще возникают атипичные признаки, не связанные с болью в груди. Это могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом или необычная усталость. Причем такие симптомы появляются внезапно во время приступа или за несколько недель до официального диагноза.

Кайат призвала женщин не игнорировать эти сигналы. Ведь инфаркт у них может протекать иначе, чем у мужчин. И чем раньше обратиться за помощью, тем выше шанс на благополучный исход.

Ранее был назван простой способ сохранить женское здоровье дольше.

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