Названы продукты, способные подавлять рост рака легких

Ученые связали кверцетин из цитрусовых и лука с замедлением рака легких

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Цитрусовые, лук и гречка содержат кверцетин — вещество, способное замедлять деление раковых клеток и почти полностью останавливать их перемещение. Об этом сообщает журнал Cell Death Discovery.

Ученые изучили действие кверцетина на клетки рака легких в лаборатории, а также провели эксперименты на тканях легких мышей и живых животных. Выяснилось: вещество замедляло деление опухолевых клеток и подавляло их способность перемещаться, необходимую для образования метастазов. Чем выше была концентрация, тем сильнее эффект. При максимальной дозе движение клеток практически прекращалось. Кроме того, кверцетин снижал уровень белков EGFR и PD-L1, связанных с ростом опухолей и защитой раковых клеток от иммунитета. В тканях легких мышей он повышал содержание интерферона альфа-2, участвующего в иммунной защите.

У животных, получавших кверцетин, менялся и состав кишечной микрофлоры: становилось больше бактерий, вырабатывающих вещества, подавляющие рост опухолевых клеток. Также нашлись признаки уменьшения числа опухолевых очагов, но этот результат требует подтверждения. По мнению авторов, кверцетин может стать дополнительным средством в лечении рака легких. Однако пока его действие изучено только в лаборатории и на животных.

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