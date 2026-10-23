Ученые нашли простой способ защитить почки и печень от повреждений

Ученые связали растительную диету с защитой почек и печени

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Растительная диета может уменьшать повреждение почек и печени, связанное с повышенным давлением. Об этом сообщает журнал Food & Function.

Американские ученые провели эксперимент на крысах с гипертонией. Одни получали обычный корм, другие — рацион, на 28% состоявший из фруктов, овощей, орехов и бобовых. Через 24 недели часть крыс из контрольной группы также перевели на растительное питание еще на 12 недель. Выяснилось: растительная диета улучшала работу почек даже при сохранении высокого давления. Снижался уровень мочевины в крови, а при переходе на такой рацион после долгого периода обычного питания улучшался показатель фильтрации крови почками.

Кроме того, растительное питание снижало уровень фермента АЛТ, повышение которого может указывать на повреждение печени. Эффект наблюдался как при раннем введении диеты, так и при переходе на нее спустя месяцы. Ученые также обнаружили усиление антиоксидантной защиты почек и снижение уровня одного из воспалительных белков в печени. Это может говорить об уменьшении воспаления и повреждения тканей.

Авторы предположили: растительная диета способна защищать внутренние органы от последствий гипертонии даже без снижения самого давления. Так что овощи и фрукты — не просто полезная привычка, а реальная защита для тех, кто живет с повышенным давлением.

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