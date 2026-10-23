Назван простой способ сохранить женское здоровье дольше

Регулярная физическая активность может замедлять старение яичников и помогать дольше сохранять репродуктивную функцию. Об этом сообщает журнал Nature Aging.

Ученые проанализировали данные 152 435 участниц британского биобанка UK Biobank и еще 12 418 человек из американского исследования NHANES. Выяснилось: женщины после менопаузы в среднем менее физически активны, чем до ее наступления. Чтобы понять механизм, исследователи провели эксперименты на мышах. Более высокий уровень активности действительно замедлял возрастные изменения яичников.

Ключевую роль сыграл адипонектин — гормон, участвующий в регуляции обмена веществ. У мышей с его дефицитом защитный эффект физической активности был значительно слабее. Кроме того, ученые испытали вещество AdipoRon, активирующее рецепторы адипонектина. Его применение замедляло старение яичников и продлевало репродуктивный период у мышей.

По мнению авторов, результаты помогают объяснить, как физическая активность влияет на репродуктивное старение. В будущем этот механизм может стать основой для новых методов сохранения женского здоровья. Так что спорт полезен не только для фигуры, но и для репродуктивной системы.

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