Врач назвал дачные ошибки, которые могут отправить в травмпункт

Дачный сезон, вопреки ожиданиям отдыха, часто оборачивается поездками в травмпункт. Какие главные ошибки дачников приводят к травмам и какие повреждения лидируют? На эти вопросы в интервью Life.ru ответил травматолог-ортопед Денис Наумов.

Медик выделил две ключевые ошибки. Главной проблемой является переоценка сил. Так, неподготовленный организм, особенно у старшего поколения, не справляется с резким переходом от зимней пассивности к летней нагрузке (прополка, сгибания). Ослабленные мышцы не защищают позвоночник и суставы, что ведет к острым болям в пояснице (люмбаго), обострению остеохондроза, протрузий, грыж, травмам коленных/плечевых суставов, защемлению седалищного нерва. Также большую роль играет неосторожность: падения с лестниц/стремянок, работа с инструментами становятся причиной ушибов, вывихов, переломов (часто лучевой кости), особо опасных переломов шейки бедра у пожилых (кость не срастается сама, высок риск обездвиживания), а также резаных/колотых ран (летом высок риск инфицирования).

По его словам, игнорирование боли чревато хронизацией проблем, требующих в запущенных случаях даже операции. Перелом шейки бедра у пожилых – жизнеугрожающее состояние. Летние раны без должного ухода могут осложниться инфекцией.

Врач подчеркнул, чтобы избежать травм следует готовиться заранее, то есть укреплять мышечный корсет силовыми тренировками и плаванием, делать разминку перед огородом и перерывы каждые 30 минут, использовать страховку на стремянках, хранить инструменты правильно. И при любой травме следует немедленно обращаться к врачу.

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